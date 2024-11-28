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خارج الحدود

الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويشن غارة جوية على لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، أن  قوات الاحتلال شنت غارة جوية على لبنان.

جيش الاحتلال يشن غارة جوية  على لبنان 

وزعم دانيال هاجاري في بيان  صادر عنه قائلا: قبل قليل تم رصد نشاط عسكري داخل موقع  لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان".


وادعى هاجاري، أنه تم إحباط التهديد من خلال غارة  جوية نفذها الطيران الحربي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يحذر سكان 10 قرى في لبنان من العودة إلى منازلهم 

وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتي تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.

وفور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ توافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حظر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عودة سكان 10 قرى جنوب لبنان إلى منازلهم، مهددا باستهدافهم.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال  الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان لبنان.. ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وأضاف: "‏جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر.. ‏كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

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جيش الاحتلال لبنان حزب الله جنوب لبنان إسرائيل

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