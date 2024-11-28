طلبة يقدمون لمسة وفاء بعمل تشريفة أثناء تشييع جنازة معلمهم بالغربية (صور)

في مشهد مؤثر من الوفاء والحب، قام طلبة مدرسة الشهيد مدحت قرطام اليوم بتقديم لمسة وفاء رائعة لمدرسهم الراحل، أيمن حمود، مدرس اللغة العربية بالمدرسة، وذلك خلال تشييع جنازته التي جرت بمقابر قرية كفر كلا الباب بـ محافظة الغربية.

حضر الطلبة في محافظة الغربية بكامل هيئتهم المدرسية لتنظيم "تشريفه" مهيبة، وهي لفتة عرفانية تعبيرًا عن تقديرهم الكبير للمعلم الراحل، الذي خدم في مجال التعليم لأعوام طويلة، وكان له دور كبير في تشكيل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم اللغوية.

وفي لحظات الوداع، تقدم الطلبة إلى الجثمان لتقديم التحية العسكرية في مشهد يعكس مدى الاحترام والوفاء الذي يكنونه لمعلمين أثروا في حياتهم. كان الجميع يردد كلمات الوفاء والدعاء للأستاذ الراحل، مؤكدين على أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوبهم وقلوب جميع أهالي محافظة الغربية.

تحدث بعض الطلبة عن معلمهم الراحل، مشيرين إلى أنه لم يكن مجرد مدرس، بل كان مرشدًا وصديقًا لهم. وأكدوا أن إسهاماته في تعليم اللغة العربية بـ محافظة الغربية ومساعدتهم في التغلب على التحديات الدراسية كانت ملهمة لهم جميعًا.

اختتمت الجنازة بتقديم الطلبة دعاء الرحمة والمغفرة، سائلين الله تعالى أن يرزق الفقيد جنة الخلد وقد عبّر الجميع عن شكرهم العميق وامتنانهم للنعلم أيمن حمود الذي ترك بصمة لا تُنسى في حياتهم الدراسية.

وكانت كلمات الطلبة مليئة بالدعاء والتضرع لله تعالى، سائلين له الرحمة والمغفرة، مشيدين بأخلاقه وحسن تعامله مع الجميع كما عبروا عن شكرهم العميق للمربي الراحل الذي كان له دور كبير في تشكيل شخصياتهم وتوجيههم نحو الأفضل.

ووجه طلبة مدرسة الشهيد مدحت قرطام بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة تحية تقدير ووفاء إلى المعلم الراحل، مؤكدين أن ذكراه ستظل حية في قلوبهم وفي صفحات تاريخ مدرستهم.

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