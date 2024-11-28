كواليس جديدة عن أزمة إمام عاشور في الأهلي وسبب تغريمه مليون جنيه

دخل إمام عاشور في أزمة جديدة مع النادي الأهلي، بعد تغريمه مبلغ مليون جنيه من قبل محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، بعد مشادته مع قائد الفريق محمد الشناوي.

تفاصيل أزمة إمام عاشور وسبب تغريمه

إمام عاشور شعر بحالة غضب كبيرة وحزن بسبب عدم مشاركته في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان، أول أمس الثلاثاء، في انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، واعترض في غرفة الملابس على عدم المشاركة بصوت عالٍ، وتدخل محمد الشناوي قائد الفريق لتهدئة اللاعب، لكن إمام رد وقال: “محدش واصي عليا”، ولم يحضر إمام المحاضرة مثلما فعل كهربا في الإمارات خلال السوبر المصري.

وأمس الأربعاء، لم يتمرن إمام عاشور، وذلك عقب إبلاغه من قبل محمد رمضان المدير الرياضي بأنه موقوف، وسيقوم بالتمرين منفردا لمدة أسبوع، ولكن إمام عاشور انصرف ولم يحضر جلسة تصوير كأس العالم للأندية الرسمية وأغلق هاتفه.

عقب ذلك، جلس محمد الشناوي مع محمد رمضان المدير الرياضي وتحدث معه بشأن تغريم اللاعب، وأيضا حصل محمود الخطيب رئيس النادي على تقرير بالأحداث، وأبلغ رمضان باتخاذ الإجراء المناسب، وليس هناك أي اتجاه لتقليص العقوبة.

الأهلي يُغرم إمام عاشور مليون جنيه

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الخميس: “ قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي تغريم إمام عاشور مليون جنيه نظرا لما بدر منه في حق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق”.

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