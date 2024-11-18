كرة السلة، 3 مرشحين لمنصب نائب رئيس الاتحاد

كرة السلة، يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، اجتماعًا هامًّا خلال الساعات المقبلة، لحسم عدد من الملفات الهامة، أبرزها اختيار نائب لرئيس الاتحاد من بين أعضاء مجلس الإدارة.

وعلمت “فيتو”، أن هناك 3 مرشحين لشغل المنصب وهم، طارق السعيد ومحمد محرم ومحمد فتحي، وسيتم التصويت داخل اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

تصريحات عمرو مصيلحي

ووجه عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، الشكر للمجلس السابق بقيادة مجدي أبو فريخة على ما قدموه خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون لدى المجلس الجديد أهداف عديدة من أجل تحقيقها.

وقال في تصريحات صحفية: "المجموعة الحالية تضم كوادر جيدة، و50% من قائمتي موجودين في المجلس مع بعض الأعضاء السابقين من قائمة أبوفريخة، ونسعى للتعاون سويًّا من أجل تحقيق نتائج جيدة".

وأضاف: "طالبت جميع الأعضاء بأن نكون يدًا واحدة، لأننا نريد العودة للمراكز الأولى في إفريقيا، ولا نملك العصا السحرية لتحقيق أحلامنا، سيكون لدينا خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد".

وزاد: "سنعمل على تطوير مسابقات السلة وسوف نقوم بتوسيع قاعدة الاختيارات في جميع أنحاء مصر سواء في الوجه البحري أو الصعيد، وقمنا مع المجلس السابق بعمل منتخب 2009 - 2010 وسيكون هو منتخب الأمل للسلة المصرية".

وأكمل: "أيضا لدينا ملف البث التليفزيوني وحضور الجمهور للمباريات من أجل جلب موارد مالية لتساعدنا على تحقيق أهدافنا".

المنافسة في السلة المصرية بين جميع فرق مصر

وأشار إلى أن المنافسة في السلة المصرية بين جميع فرق مصر، ولا يوجد مجاملة مطلقا لأي طرف، والكابتن الخطيب والكابتن حسين لبيب تحدثوا معي في نفس الموضوع، وأبلغتهم أن المنافسة شريفة، ولن أجامل أحد ولا يمكن أن يكون هذا أسلوبي.