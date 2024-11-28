ضبط 15 ألف لتر بنزين وسولار داخل محطتي وقود و97 بطاقة تموينية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة مكبرة على السلع الغذائية والمشروبات والمنتجات البترولية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابه على الأسواق والمحطات البترولية ومنع مظاهر الغش.

وبناء عليه كلف المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء الإدارات الرقابية بالمديرية والإدارات الخارجية بمدن سدر ودهب وأبو رديس وشرم الشيخ بالاشتراك مع مباحث التموين.

استمرار متابعة ومراقبة محطات الوقود

وأسفرت الحملة بعد استمرار متابعة ومراقبة محطات الوقود عن ضبط محطتي وقود بتصرفهم وتجميعهم 15 الف لتر بنزين وسولار وتجميع عدد 97 بطاقة تموينية لدى أحد البدالين التموينين بدون وجه حق وتجميع عدد 20 إسطوانة بوتاجاز منزلية ممتلئة وفارغة بدون وجه حق وبدون تصريح من مديرية التموين وعدد 664 قطعة بسكوت وكيك واندومي ومكرونة منتهية الصلاحية.

وتم تحرير عدد من المخالفات لعدم الاعلان عن الاسعار والبيع بأذيد من السعر الرسمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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