الجمعة 29 نوفمبر 2024
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سياسة

عقوبة التعدي بالقوة على موظف عام

موظف عام، فيتو
موظف عام، فيتو

وضعت التشريعات المصرية ضوابط صارمة لضمان حماية الموظف العام أثناء أداء مهامه. تلك القوانين تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظف وواجباته من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في ضمان عدم استغلال هذه القوانين بشكل غير عادل أو استخدامها كأداة للضغط أو الترهيب.

عقوبة إهانة الموظف العام

نصت المادة 133 من قانون العقوبات على معاقبة من يوجه الإهانة إلى موظف عمومي أثناء أو بسبب تأدية عمله. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه. وفي حال كانت الإهانة موجهة إلى محكمة أو مجلس أثناء انعقاد الجلسة، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة تصل إلى 500 جنيه.

عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات

تتناول المادة 135 مسألة الإبلاغ الكاذب، حيث يعاقب القانون من يزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بمعلومات وهمية عن كوارث أو أخطار لا وجود لها. وتشمل العقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، مع إلزام الجاني بتحمل المصاريف الناتجة عن الإزعاج.

وتطرقت المادة 136 إلى حالات التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله، حيث يعاقب القانون المعتدي بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 200 جنيه. أما إذا ترتب على التعدي ضرب أو جرح، فإن العقوبة وفقًا لـ المادة 137 قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين، مع تشديد إضافي إذا استخدمت أسلحة أو آلات أو كانت الإصابة جسيمة.

تشديد العقوبات لحماية العاملين النقل العام

في إطار حماية العاملين بوسائل النقل العام، تنص المادة 137 مكرر على تشديد العقوبات بحيث يكون الحد الأدنى للحبس 15 يومًا والغرامة 10 جنيهات، إذا وقع الاعتداء أثناء سير وسائل النقل أو توقفها بالمحطات.

قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الجرائم والعقوبات المقررة لها. يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع من الأفعال التي تُعد تهديدًا للنظام العام أو أخلاق المجتمع أو حقوق الأفراد، من خلال تحديد الأفعال المجرّمة ووضع العقوبات المناسبة لها.

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