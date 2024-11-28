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قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم منشورا موجها لمديري المديريات التعليمية بشأن الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر، وعدم كتابة كلمة نظر بالكراسات التي تخصص للتقييمات.

 

التعليم تصدر تعليمات بخصم الدرجات من الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر

 

 ونبهت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس بالآتي:

۱ - متابعة آليات المنظومة التعليمية وما تشمله من:

ا - كراسات الحصة ب - الواجبات المنزلية جـ - تنفيذ التقييمات الأسبوعية

كذلك الاختبارات الشهرية ومتابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري وعدم كتابة كلمة (نظر) بالكراسات التي تخصص لها درجات، وإعطاء الدرجة داخل الكراسة، بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة.

 

تخصيص درجات للمواظبة والسلوك

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء تخصيص درجات للمواظبة والسلوك فإنه يتعين مراعاة خصم الدرجات من الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر مع رصد ذلك تباعًا، ويعتبر متابعة تنفيذ ذلك مسئولية مدير المدرسة.

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ونبهت على التوجيهات الفنية ومديري المراحل على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس بجميع مراحلها، والتأكد من تنفيذ آليات التطوير وكل ما سبق.

 

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