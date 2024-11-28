بسبب وصلة هزار، طالب يطعن زميله داخل مدرسة بالإسكندرية

طعن طالب زميلا له بآلة حادة بمدرسة نور العلم الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة برج العرب التعليمية غرب الإسكندرية، وتسببت الطعنة في إصابته بجرح طعني شبه نافذ أسفل عظم القفص الصدري؛ ليسقط الطالب والدماء تغطيه.

وأدت واقعة طعن طالب إلى هلع وذعر بين الطلاب، اليوم الخميس، وجرى نقل الطالب المعتدى عليه إلى مستشفى العامرية العام كونها الأقرب لمقر المدرسة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

المدرسة تكشف سبب طعن طالب لزميله

كشفت مدرسة نور العلم الثانوية المشتركة في برج العرب، قائلة: الطلاب كانوا بيهزرو ويبدوا أن الهزار انقلب كارثة، وجرى إسعاف الطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية قرارًا عاجلًا بفصل الطالب المعتدي على زميله.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية، أنه أحال على الفور واقعة تعدى طالب على زميله طعنًا إلى إدارة الشؤون القانونية في المديرية لاعمال شئونها.

وأكد مدير المديرية، أنه تم على الفور تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالب المعتدي على زميله وفصله من المدرسة، وأنه تشدد في هذا الأمر من خلال عمل لجان خاصة لإجراء المتابعات الجادة ورصد ومراقبة الطلاب للتعرف على التزام الطلاب باللائحة ومبادئ التعليم والتصدي لكل محاولات الخروج عنها والإخلال بالعملية التعليمية».

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