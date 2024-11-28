ضبط قلم سحري يستخدم في التلاعب ببيانات المرض بالغربية

تمكن فريق التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بـ محافظة الغربية اليوم من ضبط قلم أحمر سحري يُستخدم في التلاعب بالأسماء وحذفها من السجلات الرسمية أثناء جولة تفتيشية مفاجئة في الوحدة الصحية بمسهلة التابعة للإدارة الصحية بالسنطة.

وقد جرت الواقعة أثناء التفتيش على الدفاتر الرسمية للسجلات الطبية والإدارية بـ محافظة الغربية حيث تم اكتشاف القلم السحري الذي يتم استخدامه لإجراء تغييرات غير قانونية في السجلات الرسمية مما يعكس محاولات التلاعب في بيانات المرضى.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة التحقيقات.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الغربية، على حرص المديرية التام على مكافحة أي محاولات للتلاعب أو التزوير في المستندات الرسمية، مشددًا على استمرار حملات التفتيش لضمان انتظام العمل وتحقيق الشفافية في كافة الوحدات الصحية التابعة للمحافظة.

واقعة سابقة

استخدموا بصمة أصابع سيليكون، إحالة 11 عاملا بصحة "السنطة" للتحقيق

قرر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إحالة ١١ من العاملين بإحدى الوحدات الصحية بمركز السنطة إلى التحقيق بالشئون القانونية.

جاء ذلك بعد اكتشاف لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لدى تفقدها الوحدة الصحية لمتابعة انتظام العمل بها وتواجد الأطباء والعاملين بها بوجود تلاعب في بصمة الحضور للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية بعد العثور على بصمات سيليكون مصنوعة ومزورة بأحد الكراتين لأصابع اليد داخل الوحدة الصحية وبعض مكاتب العاملين بالوحدة الصحية والأطباء التي تضم الوحدة الصحية عددا كبيرا من العاملين والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والإداريين واستخدام مادة السيلكون كبديل عن بصمة الحضور المعتمدة بجهاز البصمة بالوحدة الصحية لإثبات حضورهم على غير الحقيقة، الي جانب قيام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات الحضور والانصراف من العمل.



وأشار بلبل إلى أنه لن يتم التهاون في تلك الواقعة لما تمثله بضرر بالغ بالعمل بالوحدات الصحية.

وتم تشكيل لجنة مكبرة لفحص جهاز البصمة بالوحدة المذكورة وكذلك جميع الوحدات الصحية التي يتم استخدام جهاز البصمة بها وتكثيف جولات المرور والمتابعة للتأكد من تواجد جميع الأطباء والعاملين وأدائهم لعملهم الوظيفي وانضباطهم في أوقات العمل الرسمية فضلا عن إخطار النيابة الإدارية لمباشرة عملها في التحقيقات ونقل عدد من العاملين التي يثبت تورطهم إلى أماكن أخرى لحين انتهاء التحقيقات.

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