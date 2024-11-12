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استخدموا بصمة أصابع سيليكون، إحالة 11 عاملا بصحة "السنطة" للتحقيق

إحالة 11 عامل بصحة
إحالة 11 عامل بصحة السنطة للتحقيق

قرر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إحالة ١١ من العاملين بإحدى الوحدات الصحية بمركز السنطة إلى التحقيق بالشئون القانونية.

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جاء ذلك بعد اكتشاف لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لدى تفقدها الوحدة الصحية لمتابعة انتظام العمل بها وتواجد الأطباء والعاملين بها بوجود تلاعب في بصمة الحضور للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية بعد العثور على  بصمات سيليكون مصنوعة ومزورة بأحد الكراتين لأصابع اليد داخل الوحدة الصحية وبعض مكاتب العاملين بالوحدة الصحية والأطباء التي تضم الوحدة الصحية عددا كبيرا من العاملين والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والإداريين واستخدام مادة السيلكون كبديل عن بصمة الحضور المعتمدة بجهاز البصمة بالوحدة الصحية لإثبات حضورهم على غير الحقيقة، الي جانب قيام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات  الحضور والانصراف من العمل.


وأشار بلبل إلى أنه لن يتم التهاون في تلك الواقعة لما تمثله بضرر بالغ بالعمل بالوحدات الصحية.

وتم تشكيل لجنة مكبرة لفحص جهاز البصمة بالوحدة المذكورة وكذلك جميع الوحدات الصحية التي يتم استخدام جهاز البصمة بها وتكثيف جولات المرور والمتابعة للتأكد من تواجد جميع الأطباء والعاملين وأدائهم لعملهم الوظيفي وانضباطهم في أوقات العمل الرسمية فضلا عن إخطار النيابة الإدارية لمباشرة عملها في التحقيقات ونقل عدد من العاملين التي يثبت تورطهم إلى أماكن أخرى لحين انتهاء التحقيقات.

 

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