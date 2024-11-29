تزامنا مع احتفالات الكنيسة، تفاصيل استشهاد القديس أبيبوس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أبيبوس.

قصة استشهاد القديس أبيبوس

سنة 32 للشهداء (316م)، استشهد القديس أبيبوس (أبيبوس: حبيب) في أيام الملك ليكينيوس قيصر. وذلك أنه لما سمع الملك بالقديس أبيبوس أصدر أمره بالقبض عليه، ولكنه قدَّم نفسه إليه، وعندما رأى تمسكه بالإيمان أمر أن يُربط على خشبة ويُمزق جسده بأمشاط من حديد، ففعل الجنود ذلك.

أخيرًا أمر أن يُحرق خارج المدينة، وربطوه على خشبة عالية وأوقدوا تحته النار، فاحترق جسده ونال إكليل الشهادة.

البابا تواضروس يتلقى تقرير عن الخدمة في إيبارشية جرجا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، بمحافظة سوهاج.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا مرقوريوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في إيبارشية جرجا.

قداسة البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس الدكتور چيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب القس بيلاي عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، مشيدًا بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجلس الكنائس العالمي، خاصةً من خلال مشاركات أساقفتها في اللجنة المركزية ولجان المجلس المختلفة، مشيرًا إلى أدائهم المتميز ونشاطهم الملحوظ. كما أثنى على جهود الكنيسة القبطية في الحفاظ على الإيمان المسيحي عبر العصور، ودورها في تقديم تعاليم وروحانيات تُمكن المسيحيين في أنحاء العالم من الاستفادة منها.

وأكد القس بيلاي على أهمية العمل لتحقيق العدالة والسلام المجتمعي، مع الإشارة إلى جهود مجلس الكنائس العالمي في تعزيز السلام العالمي.

من جانبه، استعرض قداسة البابا تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومكانتها في المجتمع المصري، مسلطًا الضوء على العلاقات القوية التي تجمع الكنيسة بمختلف أطياف الشعب المصري، ومؤكدًا على الوحدة الوطنية التي تسود البلاد. كما أوضح أن الكنيسة القبطية لا تتدخل في الشؤون السياسية، لكنها تشارك بفاعلية في العمل الوطني والمجتمعي من أجل خدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء، شدد قداسة البابا على التزام الكنيسة بقيم المحبة والتعايش السلمي، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذه القيم في المجتمع.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنجلوس.

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