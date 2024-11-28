القس رفعت فكري يستقبل المديرة التنفيذية للحوار بمجلس الكنائس العالمي

استقبل القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي والأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، السيدة أنجليكي زياكا، المديرة التنفيذية لبرنامج الحوار والتعاون بين الأديان بمجلس الكنائس العالمي وأستاذة اللاهوت بجامعة أرسطو في سالونيك.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون لتعزيز السلام ونشر قيم العيش المشترك بين الأديان، حيث أعربت السيدة زياكا عن سعادتها بهذا اللقاء، وأكدت تطلعها إلى تعزيز المبادرات المشتركة التي تسهم في التعايش السلمي وتبرز مكانة مصر كدولة فريدة بتنوعها الديني والثقافي.

وخلال زيارتها الأولى للقاهرة، استعرضت السيدة زياكا التراث الديني والثقافي الغني لمصر، حيث زارت الجامع الأزهر وأشادت بدوره التاريخي في نشر العلم والاعتدال، واطلعت على النظام التقليدي للدراسة فيه. كما استكشفت الكنائس القبطية القديمة وأجرت محادثات مع أساتذة من جامعة الأزهر وعدد من الشخصيات الدينية الأخرى.

وأكدت زياكا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان، معبرة عن أملها في أن تساهم في تعميق التعاون بين المؤسسات الدينية بمصر ومجلس الكنائس العالمي لتحقيق مزيد من التعايش والسلام.

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس الدكتور چيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب القس بيلاي عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، مشيدًا بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجلس الكنائس العالمي، خاصةً من خلال مشاركات أساقفتها في اللجنة المركزية ولجان المجلس المختلفة، مشيرًا إلى أدائهم المتميز ونشاطهم الملحوظ. كما أثنى على جهود الكنيسة القبطية في الحفاظ على الإيمان المسيحي عبر العصور، ودورها في تقديم تعاليم وروحانيات تُمكن المسيحيين في أنحاء العالم من الاستفادة منها.

أهمية العمل لتحقيق العدالة والسلام المج تمعي

وأكد القس بيلاي على أهمية العمل لتحقيق العدالة والسلام المجتمعي، مع الإشارة إلى جهود مجلس الكنائس العالمي في تعزيز السلام العالمي.

من جانبه، استعرض قداسة البابا تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومكانتها في المجتمع المصري، مسلطًا الضوء على العلاقات القوية التي تجمع الكنيسة بمختلف أطياف الشعب المصري، ومؤكدًا على الوحدة الوطنية التي تسود البلاد. كما أوضح أن الكنيسة القبطية لا تتدخل في الشؤون السياسية، لكنها تشارك بفاعلية في العمل الوطني والمجتمعي من أجل خدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء، شدد قداسة البابا على التزام الكنيسة بقيم المحبة والتعايش السلمي، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذه القيم في المجتمع.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنچلوس.

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