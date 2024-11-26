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خارج الحدود

لماذا يتمسك نتنياهو بالإطاحة بالقيادات العسكرية الإسرائيلية؟ خبير يوضح

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أكد الدكتور يحيى قاعود، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إن نتنياهو يتمتع بحصانة ودعم يمكنانه من الاستمرار في الحكم وأن يجري التغييرات اللازمة للوزراء، أي أنه يملك استقرارًا حكوميًّا.

 

حكومة الحرب 

وأضاف «قاعود»، خلال حديثه بقناة القاهرة الإخبارية، أن حكومة الحرب تتكون من ائتلاف بين اليمين الإسرائيلي المتطرف، بما في ذلك حزب الليكود واليمين الشعبوي الديني، الذين يمكنهم الحفاظ على الحكومة.

 

إقالة جالانت

وتابع، أن التغيير الأول الذي أجراه  رئيس الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بإقالة جالانت من وزارة الدفاع يعد تمهيدا لتغييرات أخرى تالية فمنذ أكثر من 28 عاما والأحزاب في إسرائيل لا يمكنها تشكيل حكومة.

 

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تهديد نتنياهو

وأكد أنه بعد إقالة جالانت، لم يعد بإمكان أي حزب أن يشكل تهديدًا لنتنياهو، مثلما حدث مع الحكومة التي جاءت به إلى الحكم، ومن ثم، لا يوجد ما يمنع نتنياهو من إجراء التغييرات، وهناك نقطة أخرى، تتمثل في أن تغييرات نتنياهو ذات صلة بالاختلاف بين السياسة والعسكرية، فالسياسة غالبًا ما تحمل وجهة نظر تختلف تمامًا عن تلك التي تتبناها المؤسسة العسكرية.

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نتنياهو حكومة الحرب اليمين الإسرائيلي المتطرف الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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