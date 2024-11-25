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محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للمركب السياحي الغارق (فيديو)

غرق مركب البحر الأحمر،
غرق مركب البحر الأحمر، فيتو

غرق المركب السياحي، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر: إنه لا تزال جهود البحث والإنقاذ بشأن غرق المركب السياحي، جارية حتى الآن.

 

شهادة السائحين الأجانب عن حادث غرق المركب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": التقيت بعدد من الناجين من غرق مركب سياحي بالبحر الأحمر، وأكدوا بارتطام المركب بموجة شديدة بسبب التغير السريع والمفاجئ في الأحوال الجوية، ما أدى إلى انقلاب المركب على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر في مدة لم تستغرق أكثر من 7 دقائق.

عمليات البحث والإنقاذ

وأضاف: "جزء من السائحين تدارك الموقف وخرجوا من الكبائن بسرعة وهؤلاء تم إنقاذهم، ومن كانوا بالداخل وأعدادهم لم يتم حصرها غرقوا، وما زالت جهود القوات البحرية قائمة في عمليات البحث والإنقاذ".

 

وتابع: "نتعشم بإذن الله في خلال الساعات القادمة أن تزداد أعداد الناجين، اَخر صور تم التقاطها تؤكد إلى أن المركب غرقت على بعد 46 ميلًا بحريًّا من شاطئ مرسى علم".

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ولفت: "رخصة المركب سارية لمدة عام، وبها كل إجراءات السلامة، وتم الكشف عليها في مارس 2024، ولم يكن عليها أي ملاحظات فنية، وبها كل أدوات الإنقاذ، وعدد من السائحين الإسبان أكدوا لي أن حادث الغرق كان سريعا للغاية".

 

تدخل القوات البحرية

وأشار:"غرفة العمليات تلقت بلاغ عن غرق المركب في الخامسة فجرًا وفي أقل من 5 دقائق كان هناك اتصال مع القوات البحرية، وتم التعامل بشكل سريع في البحث والإنقاذ، وفقا للإحداثيات وبتوجيه من القوات البحرية تم توجيه مركب بالقرب من حادث الغرق".

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