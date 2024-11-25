مسلسل وتر حساس الحلقة 22، توتر علاقة رشيد وسلمى

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 22 حول رشيد الذي يحاول احتواء غضب ابنته منة بعد مواجهتها له بشأن زواجه من سلمى، ويتم الكشف عن أن رشيد كان يعاني وهو صغير من غياب الأب حيث يتفحص وهو يبكي صورة له بجوار سيدة تبدو كأنها والدته وبجواره رجل ولكن رأسه غير موجودة بالصورة.

وتذهب كاميليا إلى والدة سلمى وتحكي لها عن على وطلبه لها لكي تدافع عنه ضد سلمى ولكن والدة سلمى تمنعها من الاستمرار في أي شيء يضر ابنتها سلمى وغالية.

ويتواصل علي مع سلمى ويطلب المزيد من المال وتعلم سلمى بأمر ذهاب علي إلى كاميليا وتقرر أن تذهب له برفقة رشيد ولكن علي يهددهما ويخبرهما أنه “سيهد المعبد” على الجميع.

وتشعر سلمى بالغيرة بسبب غياب رشيد عنها وذهابه إلى كاميليا ويحاول رشيد إخبارها أنها السبب في عدم قدرته على تنفيذ وعوده دها ويجن جنون سلمى وتطرد رشيد من المنزل بعدما قارنها بكاميليا.

وعلى هامش الحلقة تعود ليلى مع مازن إلى المنزل بعدما قام بمصالحتها، أما داليا فتخبر ياسين أنها حامل ويتلقى الخبر بفتور.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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