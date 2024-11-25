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رياضة

بين الرحيل والبقاء، الغموض يسيطر على مستقبل الملك المصري محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 تسيطر حالة من الغموض على مستقبل الملك المصري محمد صلاح مع ليفربول في ظل عودة التوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي في ظل تألقه الواضح في المباريات منذ بداية الموسم الحالي.

 

محمد صلاح بين البقاء والرحيل 

 تأتي حالة الغموض حول مستقبل صلاح مع الريدز في ظل عدم تقديم الإدارة عقدا جديدا للنجم المصري رغم تألقه مع الفريق، وآخرها تسجيل هدفين في شباك ساوثهامبتون ليستمر الريدز في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

فمن المعروف أن ملاك النادي غير معتادين على تقديم عروض طويلة الأجل للاعب في الثلاثينيات إذا يبلغ صلاح 33 عامًا الصيف القادم ومع وجوده بالفعل كأعلى لاعب أجرًا بتاريخ النادي فلم يكن من المتوقع الوصول إلى اتفاق سريع على عقد جديد.

في الوقت الذي يدور المناقشات حاليا بين إدارة ليفربول ووكيل صلاح مستمرة وهناك استعداد من الجانبين للوصول إلى نتيجة مقبولة.

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صلاح يضع الضغط على إدارة ليفربول 

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع “ليفربول إيكو”: “نحن في شهر ديسمبر وحتى الآن لا يوجد عرض تجديد من النادي وهذا شيء محبط، أحب أن اللعب في نادٍ مثل ليفربول ولكن بقائي ليس في يدي”.

وأضاف: أنا أحب المشجعين وهم يحبونني ايضًا.. بالنهاية الأمر ليس بيدي ولا بيدهم، دعونا ننتظر.

وواصل الملك المصري تصريحاته: “أنا لن أعتزل قريبًا لذا ألعب وأركز على الموسم، وأحاول الفوز بالدوري ودوري الأبطال أيضًا”. 

واختتم صلاح: “أنا محترف جدًا، الجميع بإمكانه رؤية التزامي بالعمل.. أحاول الاستمتاع بكرة القدم وأن ألعب بأعلى مستوى لأطول فترة ممكنة.. أنا أبذل قُصارى جهدي لأن هذا ما أنا عليه وأحاول تقديم الأفضل لي وللنادي”.

الخيارات القادمة لمحمد صلاح

الكثير من الصحف العالمية تحدثت عن عروض قوية تنتظر النجم المصري حال رحيله عن ليفربول في الموسم المقبل يأتي على رأسهم برشلونة وباريس سان جيرمان بخلاف العروض المالية الضخمة من أندية الدوري السعودي وأبرزها من الهلال السعودي.

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