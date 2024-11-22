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حوادث

معاينة حريق شقة في العياط: ماس كهربائي السبب

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة العياط.

 

وكشفت المعاينة أن ماس كهربائي وراء حريق الشقة، وتسبب الحادث في التهام معظم محتويات الشقة، دون وقوع إصابات، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

 

حريق شقة في العياط

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في العياط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 

وأجرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، عمليات تبريد موقع حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة العياط، تحسبًا لتجدد اشتعال النيران وامتداده للعقارات المجاورة.

 

ويستمع رجال المباحث بالجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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