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علشان تلحق المباراة، تعديل مواعيد وصول قطارات مترو الخط الثالث بسبب الأهلي

مترو، فيتو
مترو، فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق دعمها لمشجعي النادي  الأهلي  في مباراة اليوم في البطولة الإفريقية.

 

وقالت الشركة على صفحتها: "اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر في إستاد القاهرة الدولي، النادي الأهلي هيلعب ضد نادي إستاد أبيدجان، اركب الخط الأخضر الثالث واوصل لمحطة الاستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور".

 

مباراة الأهلي 

وبحسب بيان الشركة: "اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق، فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتكم ودخولكم وخروجكم من المباراة".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان 

وتمت خلال الاجتماع، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق. 

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق إستاد أبيدجان الزي الأزرق. 

ويلتقي الأهلي مع إستاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة إستاد أبيدجان 

وعلي جانب آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان اليوم الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر. 

تستعرض فيتو معكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الأندية الإيفوارية قبل مواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم الثلاثاء.

 

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية 

والتقي النادي الأهلي سابقا مع الأندية الإيفوارية في 20 لقاء، تمكن المارد الأحمر حينها من تحقيق 10 انتصارات كما تعادل في 4 مباريات، وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات.

ونجح الأهلي هز شباك الأندية الإيفوارية بـ 24 هدفًا، بينما تلقت شباكه في 18 مناسبة.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، ضحية النادي الأهلي المفضلة، حيث تلقى الهزيمة من القلعة الحمراء في 5 مباريات من أجمالي 10 لقاءات، والجدير بالذكر أن النادي ذاته هو أكثر الأندية الإيفوارية تحقيق للفوز على الأهلي برصيد 3 لقاءات.

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