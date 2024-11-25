ستار العالمي يحصد جائزة أفضل تحالف طيران في العالم

حصل تحالف ستار العالمي على جائزة أفضل تحالف طيران في العالم في جوائز السفر العالمية المرموقة فى حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 24 نوفمبر 2024 في ماديرا البرتغالية بحضور نخبة من أبرز المهتمين بالسياحة العالمية، وتعد الشركة الوطنية مصر للطيران عضوا فيه.

تحالف ستار العالمي يفوز بجائزة أفضل تحالف طيران في العالم

كانت صالة مطار لوس أنجلوس التابعة للتحالف قد حصلت فى نسخة أمريكا الشمالية في يوليو ٢٠٢٤ على لقب "أفضل صالة مطار في أمريكا الشمالية للعام الخامس على التوالي، مما يعزز مكانتها في مجال ريادة الضيافة بالمطارات.

أفضل تحالف طيران في العالم مرة أخرى

وأعرب ثيو باناجيوتوليوس، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار عن امتنانه للفوز بهذه الجائزة، قائلا: "نحن ممتنون للغاية للفوز بلقب أفضل تحالف طيران في العالم مرة أخرى. إن هذا الإنجاز يعكس التفاني الدائم لموظفي تحالف ستار وشركات الطيران الأعضاء واهتمامهم بتقديم تجارب سفر سلسة للعملاء، كما توجه بخالص الشكر لعملائنا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر".

الهدف من حفل توزيع جوائز السفر العالمية في نسختها الحادية والثلاثين هو التعرف على التميز في مختلف قطاعات السفر والسياحة والضيافة.

ويتم تحديد الفائزين بناءً على استطلاع عالمي يشارك فيه مسؤلين مؤهلين في قطاع السفر، بالإضافة إلى المسافرين.

وهنأ جراهام إي كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية التحالف لفوزه بلقب 'أفضل تحالف طيران في العالم 2024 موضحا أن هذا الإنجاز المتميز يبرز دور المنظمة فى رفع مستوى التحالفات الجوية.

وبالإضافة إلى جائزة التحالف الأفضل، فقد حصلت العديد من شركات الطيران الأعضاء في التحالف على عدد من الجوائز الفردية لهذا العام مما يبرز القوة الجماعية والتميز في الخدمة التي يقدمها تحالف ستار للمسافرين في جميع أنحاء العالم.

أخيرا تم تكريم عدد من شركات الطيران الأعضاء بجوائز فى أربع فئات، بما فى ذلك أفضل شركة طيران فى العالم إلى أمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وفي سياق آخر، وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار GAHAR"، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم السياحة العلاجية في مصر بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية بما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية المصرية.

وقع البروتوكول كل من: الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والطيار محمد عليان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

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