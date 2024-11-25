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اعتماد خطة توزيع أطباء الأسنان الجدد دفعة 2022 بالشرقية

الشرقية، فيتو
الشرقية، فيتو

اعتمد الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، خطة توزيع أطباء الأسنان المكلفين الجدد للعمل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، دفعة ٢٠٢٢ والبالغ عددهم ١٠١٧ طبيب أسنان، يتم توزيعهم على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالإدارات الصحية بالمحافظة وفقًا للاحتياج، موجهًا ببدء تسليم الدفعة الجديدة اعتبارًا من باكر حتى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤.

وكيل صحة الشرقية يجري حركة تنقلات داخلية لأطباء الأسنان

مناقشة خطة توزيع الدفعة الجديدة 2022

ويأتي ذلك بعد قيام أطباء الدفعة الجديدة بتسجيل بياناتهم ورغباتهم الكترونيًا عبر الانترنت من خلال تطبيق "جوجل فورم"، وبعد عقد الدكتور هاني جميعة اجتماعًا مع مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، ومناقشة خطة توزيع الدفعة الجديدة، والتأكد من توزيع الأطباء وفقًا لرغباتهم وبما يتناسب مع حاجة العمل بكل إدارة صحية بالمحافظة.

«جميعة» يشدد علي مدير عام الاسنان بأهمية تنظيم عملية استلام العمل

كما أكد «جميعة» على مديرعام الأسنان ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الموارد البشرية بأهمية تنظيم عملية استلام العمل، وسرعة إنهاء الإجراءات بديوان المديرية، لمنع التكدس والتجمعات، وللحفاظ على مقدمي الخدمة من العاملين بالمديرية، ومن أبناءنا وبناتنا من الدفعة الجديدة للأطباء، مع التشديد على العاملين وأفراد الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء إنهاء إجراءات التكليف.

وكيل صحة الشرقية يجري حركة تنقلات داخلية لأطباء الأسنان

أجرى الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم الاثنين حركة تنقلات داخلية لأطباء الأسنان من الدفعات السابقة بمحافظة الشرقية، والذين مضى على تكليفهم أكثر من عام.

يأتي ذلك بعد تكليف الدكتورهاني جميعة وكيل الوزارة للدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان، بإعداد دراسة لحل أزمة المغتربين عن مراكزهم من أطباء الأسنان من الدفعات السابقة، مراعاة لظروفهم وفقًا لمحل إقامتهم، وذلك بعد ورود العديد من طلبات أطباء الأسنان بالنقل للإدارات الصحية القريبة لمحل إقامتهم، مراعاة لظروف السفر واستقرارهم الأسري، وبما يخدم مصلحة العمل والمريض والطبيب في ذات الوقت، وتقدم مدير عام طب الأسنان بدراسة شملت 306 طبيب أسنان من مختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، صدق عليها وكيل الوزارة.

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