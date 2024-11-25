تفاصيل التحقيق مع الممرض المتهم بالتحرش بفتاة أثناء إجراء عملية جراحية

تباشر نيابة الشيخ زايد التحقيق في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة، بعد إجرائها عملية جراحية لتركيب دعامة بأوردة المخ.

اتجهت المريضة لغرفة العمليات وتم تخديرها تخديرا كليا، وجرى التدخل الجراحي بنجاح، فتم اصطحابها لغرفة الإفاقة، وفوجئت بتواجد المشكو في حقه جوارها وقام بتقبيلها.

وكشفت التحقيقات أن الممرض لامس أماكن حساسة للمريضة، مستغلا فقدها الوعي بسبب التخدير الكامل، وأفادت التحقيقات أنه حال أن شرعت الشاكية في الإفاقة وفتح عينيها عند شعورها بفك خرطوم كان مُركبا بداخل فمها، لاحظت المجني عليها الممرض أثناء استفاقتها من البنج.

القبض على الممرض بالشيخ زايد

ألقي القبض عليه بمعرفة المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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