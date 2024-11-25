دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل فريقا استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستا سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول على استاد آزادي، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

القنوات الناقلة لمباراة استقلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية حصولها على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 داخل القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط بجانب مجموعة قنوات أبو ظبي الإماراتية وتأتي القنوات الناقلة لمباراة استقلال ضد باختاكور كالآتي:

· Alkass Eleventh HD

· Abu Dhabi Sports Asia 1

· beIN Sports AFC 2 HD

· SSC EXTRA 2 HD.

مباراة استقلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة

يذكر أن المباراة الأخيرة التي جمعت بين استقلال طهران ضد باختاكور في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020 وانتهت بخسارة الفريق الإيراني بهدفين مقابل هدف.

بينما الفوز الأخير لفريق استقلال على باختاكور في دوري أبطال آسيا 2011 بأربعة أهداف مقابل هدفين مرحلة المجموعات.

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