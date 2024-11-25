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وكيل أوقاف الغربية: واجبنا خدمة بيوت الله والحفاظ على قدسيتها

وكيل أوقاف الغربية
وكيل أوقاف الغربية يؤكد:واجبنا خدمة بيوت الله

عقد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية اجتماعا هاما اليوم بالفنيين الهندسيين على مستوى المديرية وذلك لمتابعة سير العمل والإشراف على المساجد التي تخضع للإحلال والتجديد والصيانة والترميم بمختلف الإدارات الفرعية.

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جاء ذلك بحضور الشيخ عبد المهيمن وكيل المديرية والمهندسة سماح حامد رئيس قسم الهندسة بالمديرية والمهندسين المساعدين بقسم الهندسة بمديرية أوقاف الغربية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور نوح العيسوي أن واجبنا جميعا خدمة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها، والعمل على صيانتها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين، مؤكدا أن هذه مهمة عظيمة يجب أن نقوم بها على أكمل وجه وأتمه، حتى ننال الأجر العظيم من الله (عز وجل).

وأشار إلى أنه لا بد من تنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بعمارة بيوت الله سبحانه، وليتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله تعالى، ثم المسؤولية أمام المجتمع، والمديرية تتمنى  التوفيق والنجاح لجميع العاملين بها في خدمة بيوت الله (عز وجل).

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