وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا

باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه..

اختتم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية زيارتهم التفقدية والتي استمرت لــ6 بتفقد المنطقة التجارية بمدينة طنطا،

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للإستثمار والمطور الرئيسى للمنطقة اللوچيستية بالغربية، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح توضيحي عن المنطقة والتي تُعد أول وأكبر منطقة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، وتمتد على مساحة 83 فدانًا باستثمارات تزيد على 8 مليارات جنيه. تخدم المنطقة أكثر من 42 مليون نسمة من سكان وسط الدلتا، وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما تأتي هذه المنطقة التجارية كنموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تنفذ المشروع شركة “فيرنبرو جلوبال للاستثمار” بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

أثناء الجولة، تفقد الوزير والمحافظ المشروعات المختلفة داخل المنطقة، التي تضم أكبر مركز تجاري بمساحة 135,000 متر مربع، يضم هايبر ماركت، توكيلات تجارية، دور عرض سينمائية، وأسواق جملة، منطقة تجارية للأدوية تعتمد أحدث تقنيات التخزين والتوزيع، أسواق مفتوحة ومكاتب إدارية حديثة لجذب الشركات العالمية لمحافظات الدلتا، معارض سيارات وصيانة المعدات، نادي رياضي اجتماعي وفندق فاخر لاستضافة الشخصيات والفعاليات الكبرى.

ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشروعات التجارية، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد /رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة،حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل .





ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تنفيذ المراكز والمناطق التجارية على مستوى المحافظات والعمل على تذليل اى عقوبات تواجه المطورين،مشيرا الى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف.

و أشاد اللواء أشرف الجندي بالمشروع، قائلًا: “الغربية تفخر بوجود منطقة تجارية بهذه الإمكانات، مشيرا الى ان المنطقة أحدثت نقلة نوعية في التجارة والخدمات، مع توفير فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار في أسعار السلع، مشيرا الى ان المنطقة تعد من أكبر وأضخم المشاريع المقامة بالمحافظة، مشيرا الى ان الغربية، تضم عدد من المشاريع العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، وتساعد في نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل.



واكد المحافظ على ان الدولة لا تألوا جهدًا فى تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات؛ للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

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