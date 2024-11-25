الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: مباحثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تسير بشكل إيجابي

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

قال البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة  و قد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

إعلان وقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

فى ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الاختبار الحقيقي هو "إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته".

من جهتها دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الأطراف المعنية إلى الموافقة على وقف النار في لبنان، بهدف وقف حمام الدم فى دولة أوشكت على الانهيار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد 3768 شخصا وإصابة 15699 آخرين منذ بدء العدوان على البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض لبنان وقف إطلاق النار في لبنان بايدن إسرائيل حزب الله إسرائيل وحزب الله

مواد متعلقة

وزارة الصحة اللبنانية: 3768 شهيدا و15699 مصابا منذ بدء العدوان على البلاد

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

خلال ساعات، إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

جيش الاحتلال يرصد 30 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان

مسؤول أمريكي: توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

ارتفاع ضحايا حادث تصادم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لـ حالتي وفاة و 13 مصابا (صور)

مكاتب البريد تستقبل راغبي سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، غدا

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

فتوح يرد على ممدوح عباس: النادي عارف إن عندي نزلة برد

أول صور للناجين من حادث غرق اللنش السياحى بالبحر الأحمر

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

منوعات

المزيد

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

المزيد

خدمات

المزيد

لراغبي الحجز، قائمة بمكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية تحث علي ضرورة العمل التطوعي

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

المزيد
الجريدة الرسمية