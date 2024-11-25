وظائف خالية بشركة الخدمات المتكاملة بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي.. شروط التقديم لوظائف المترو.. والتخصصات المطلوبة بالقطار الخفيف

وظائف المترو، طرحت شركة الخدمات المتكاملة المملوكة للسكك الحديد وظائف بمترو الأنفاق بالخطوط المختلفة، تشمل أفراد أمن بمحطات المترو وعلى بوابات الدخول، وكذلك أمن إدارى.

وحددت الخدمات المتكاملة شروط للتقديم وهي:

أن يكون المتقدم من الذكور.

أن يكون سنه لا يتخطى 45 عاما.

ان يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

أماكن التقديم:

وحددت الشركة أماكن للتقديم وهى مقر الشركة، وذلك من الأحد إلى الخميس.

وسبق وقامت هيئة الأنفاق بالإعلان عن وظائف أخرى بالقطار الكهربائي.

وظائف القطار الخفيف، وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن وظائف جديدة لمجموعة من التخصصات بالقطار الكهربائي الخفيف.

وحرصت الهيئة القومية للأنفاق على التيسير على المواطنين والاستفادة بأكبر قدر من المتقدمين لهذه الوظائف لذلك قامت بمد فترة التقديم على هذه الوظائف

أسباب مد تقديم الطلبات على الوظائف القطار الخفيف

الهيئة القومية للأنفاق أشارت إلى أن سبب مد تقديم الطلبات على الوظائف الجديدة هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ونظرًا لوجود اجازات رسمية فى فترة استلام الطلبات في أول أيام الإعلان عن هذه الوظائف.

كافة التفاصيل الخاص بوظائف القطار الخيف وطريقة التقديم

تستعرض فيتو في هذا التقرير كافة التفاصيل الخاص بالوظائف الجديدة قبل يومين من غلق باب التقديم لوظائف القطار الخفيف.

وظائف للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

أقسام الوظائف المطلوبة بالقطار الخفيف

تضمن إعلان الهيئة، رقم 1 لسنة 2024، مجموعة من الوظائف للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والذي يعد مشروعًا جديدًا يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لمن لديه معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/الوحدات المتحركة / الكهربائية /الإشارات / الاتصالات)، أو لديه خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية، يرجى قراءة ما يلي بعناية.

وظائف فنية في مجالات متعددة:

1- قسم الاتصالات والإشارات: 30 فني إشارات مطلوبون للكشف عن الأعطال وإصلاحها في أنظمة الاتصالات والإشارات للسكك الحديدية.

2- قسم الوحدات المتحركة: مطلوب فني كهرباء واحد لصيانة وإصلاح الوحدات المتحركة.

3- قسم معدات الورشة: فنيو صيانة ميكانيكية مطلوبين.

4- قسم الأنظمة الكهروميكانيكية: مطلوب 3 فنيين صيانة موقع لأنظمة التكييف والمضخات والإضاءة.

5- قسم أنظمة التذاكر: 1 فني صيانة لأنظمة التذاكر، 2 فنيي كهرباء لأنظمة التذاكر.

6- قسم المصاعد والسلالم المتحركة: 12 فني ميكانيكي مطلوبين لإصلاح المصاعد والسلالم المتحركة.

7- قسم الطاقة والشبكة الكهربائية: 88 فني كهرباء وشبكات كهربائية جهد عالي مطلوبون لصيانة محطات توليد الطاقة والشبكة الهوائية.

8- وظائف الصيانة: 48 عامل صيانة مطلوبين لتنظيف الماكينات ومساعدة الفنيين في الصيانة.

طريقة التقديم لوظائف القطار الخفيف

ويتم تقديم طلب التوظيف مرفق به المستندات المطلوبة في ظرف موضح عليه اسم الوظيفة والقسم التابع لها بمبنى الهيئة القومية للأنفاق بميدان رمسيس حتى 23 / 5 / 2024 فيما عدا العطلات الرسمية.

المتطلبات العامة لشغل وظائف القطار الخفيف

- معرفة نظام صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.

- حاصل على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي أو بكالوريوس فني صناعي في مجال الوظيفة

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40عامًا.

- القدرة على تحمل المسؤلية وضغوط العمل والانضباط الذاتي.

- ليس لدية أي سجلات جنائية.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

المستندات المطلوبة لوظائف القطار الخفيف

وتضمنت المستندات المطلوبة لوظائف القطار الخفيف التالي:

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي عليها المتقدم للوظيفة

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- صورة شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية بمبلغ 20 جنيه بإسم (الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو).

- عدد 2 صورة شخصية 4 *6.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) هو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، مالك المشروع: وزارة النقل / الهيئة القومية للأنفاق، والمقاول العام: تحالف شركتي كريك افيك إنترناشيونال (CREC- AVIC INTL Consortium) وهو المسئول عن إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

عدد الوظائف المطلوبة في القطار الخفيف

- 30 فني إشارات

- 12 فني اتصالات

- 1 فني كهرباء

- 5 فني صيانة ميكانيكية

- 4 فني صيانة جرارات السكة الحديد

- 3 فني صيانة موقع

- 1 فني صيانة أنظمة التذاكر

- 2 فني كهرباء أنظمة التذاكر

- 12 فني ميكانيكي

- 88 فني كهرباء - شبكات كهربائية جهد عالي

- 48 عامل صيانة (مساعد فني)

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