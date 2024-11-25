رئيس حى المنتزه تقود حملة مكبرة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية حملة مكبرة اليوم للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وإزالة ورفع الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط، بتواجد سكرتير عام الحي ومعاونة شرطة مرافق المنتزة أول وبمشاركة جميع الإدارات والجهات المعنية.

وقد جابت الحملة كلًا من: شارع محمد نجيب، الأرمن، ش ١ سباهي، مزلقان فيكتوريا، دواخل شارع جميلة بوحريد

حيث أسفرت عن تحصيل ٤٨٠٠٠ جنيه غرامات فورية، وتحرير ١٠ محاضر مخالفات مابين صحة وتموين ورصد بيئي، ١٥ إنذار أمن صناعي وشئون بيئة وقوي عاملة ورصد بيئي، بالإضافة لغلق وتشميع ٣ منشآت بشارع محمد نجيب وشارع الأرمن لوجود مخالفات صحة وطب بيطري وأمن صناعي وشئون بيئة،كما تم التحفظ علي العديد من حالات الإشغال المتنوعة وإزالة كافة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام المارة والسيارات،

جاء ذلك بتواجد إدارة إشغال الطريق، العلاقات العامة، الرقابة والرصد البيئي، الازمات والكوارث، الإيرادات، رخص المحلات، شئون البيئة، وحدة الإزالة الفورية، مراقبة النظافة، المتابعة الميدانية بالإضافة إلي الإدارة العامة للمتابعة والرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، وهيئة الدواء المصرية، الطب البيطري، السلامة والصحة المهنية، مكتب عمل المنتزه، الصرف الصحي، التموين، مفتش الأغذية، شركة المياه

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الأسكندرية، الذي شدد علي الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات لضبط ومراقبة الأسواق وفرض سيادة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.