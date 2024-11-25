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سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور)

جولة نائب محافظ الجيزة،
جولة نائب محافظ الجيزة، فيتو
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قام الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة ميدانية تفقدية في قرية البليدة بمركز ومدينة العياط، في إطار حرص محافظة الجيزة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ في هذه الجولة النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، حيث تجولوا في شوارع القرية سيرًا على الأقدام، للوقوف على الحالة العامة للنظافة والأشغال، والتأكد من سير العمل في المشروعات الجارية.

تركيز على تحسين الخدمات

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع وتكثيف أعمال جمع القمامة، كما أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية.

كما تفقد الشهابي أعمال صيانة كوبري مزلقان القرية ومعبر المشاة والسور الخرساني، مؤكدًا على أهمية هذه الأعمال في توفير بيئة آمنة للمواطنين.

نائب محافظ الجيزة يستمع لمطالب المواطنين

والتقى نائب المحافظ عددا كبيرا من أهالي القرية واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وشدد نائب المحافظ على أهمية التصالح في مخالفات البناء، داعيًا المواطنين إلى استكمال إجراءات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.

رافق نائب المحافظ المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، مما يؤكد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.

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نائب محافظ الجيزة مشروع الصرف الصحي مجلس النواب محافظة الجيزة ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

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