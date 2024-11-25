حملة مكثفة على الإشغالات بكورنيش النيل بالوراق (صور)

نفذ حي الوراق حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، في إطار حرص محافظة الجيزة على تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

إزالة جمالون مخالف تم بناؤه بطريقة عشوائية

وشهدت الحملة إزالة جمالون مخالف تم بناؤه بطريقة عشوائية خلف فيلا مدحت ظاظا، وذلك قبل أن يتطور الأمر ويصبح تهديدًا للسلامة العامة، كما تم رفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات التي كانت تعيق المارة وتشوه المنظر العام للكورنيش.

وقامت الحملة، التي أشرف عليها اللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق وعدد من نوابه ومسئولي الإدارة الهندسية وإدارة الإشغالات، بتحرير محاضر للمخالفين، مؤكدةً عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون.

حي الوراق يوجه رسالة واضحة للمواطنين

وتعتبر هذه الحملة رسالة واضحة للمواطنين بأن حي الوراق لن يتهاون مع أي مخالفة للقانون، وأن الجميع مطالب بالالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للبناء والإشغال. كما تؤكد الحملة على حرص المحافظة على المظهر الحضاري للمدن والقرى، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

كورنيش النيل واجهة حضارية للوراق

ويعد كورنيش النيل أحد أهم الواجهات الحضارية لحي الوراق، ويعتبر متنفسًا لأهالي المنطقة. وتهدف هذه الحملة إلى الحفاظ على هذا الكورنيش وإعادته إلى حالته الطبيعية، ليكون مكانًا جميلًا للاستجمام والترفيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.