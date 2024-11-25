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رياضة

بمشاركة تريزيجيه، برسبوليس الإيراني يتقدم على الريان القطري 1-0 في الشوط الأول

الريان القطري
الريان القطري

تقدم فريق برسبوليس الإيراني على نظيره الريان القطري المحترف بين صفوفه اللاعب محمود حسن تريزيجيه، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. 

جاء هدف برسبوليس الإيراني عن طريق اللاعب فارشاد فرجي في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول 

تشكيل الريان أمام برسبوليس الإيراني

وشهد تشكيل الريان القطري تواجد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني أساسيا أمام برسبوليس الإيراني. 

وبدأ الريان مباراة برسبوليس الإيراني بتشكيل مكون من:

كان فريق الريان استهل مشواره بمرحلة الدوري، في البطولة الآسيوية، بالخسارة 3-1 أمام الهلال السعودي، ثم الخسارة أمام النصر السعودي 2-1 في الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام الأهلي السعودي 2-1 في الجولة الثالثة، قم حقق الريان فوزه الأول على حساب باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الريان وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة

تنقل المباراة عبر Alkass Ten HD، وعبر beIN Sports AFC 1 HD، وعبر Abu Dhabi Sports Asia 2. 

جدير بالذكر أن فريق الريان يحتل المركز السابع في ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق برسبوليس الإيراني في المركز التاسع بنقطتين.

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