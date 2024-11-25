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رياضة

تريزيجيه يقود الريان القطري أمام برسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة

تريزيجيه
تريزيجيه

أعلن يونس علي المدير الفني لـ الريان القطري المحترف بين صفوفه اللاعب محمود حسن تريزيجيه، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. 

تشكيل الريان أمام برسبوليس الإيراني

وشهد تشكيل الريان القطري تواجد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني أساسيا أمام برسبوليس الإيراني. 

وبدأ الريان مباراة برسبوليس الإيراني بتشكيل مكون من:

كان فريق الريان استهل مشواره بمرحلة الدوري، في البطولة الآسيوية، بالخسارة 3-1 أمام الهلال السعودي، ثم الخسارة أمام النصر السعودي 2-1 في الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام الأهلي السعودي 2-1 في الجولة الثالثة، قم حقق الريان فوزه الأول على حساب باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة.

موعد مباراة الريان وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

تنطلق مباراة الريان وبرسبوليس، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الريان وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة

تنقل المباراة عبر Alkass Ten HD، وعبر beIN Sports AFC 1 HD، وعبر Abu Dhabi Sports Asia 2. 

جدير بالذكر أن فريق الريان يحتل المركز السابع في ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق برسبوليس الإيراني في المركز التاسع بنقطتين.

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