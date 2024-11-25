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غلق مزلقان الشعانية بقنا لمدة 7 أيام

غلق مزلقان الشعانية
غلق مزلقان الشعانية بقنا لمدة 7 أيام

​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، امتداد غلق مزلقان الشعانية لمدة سبعة أيام مقبلة، لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالي.

غلق مزلقان الشعانية بقنا

حيث يتم غلق مزلقان الشعانية لمدة سبعة أيام مقبة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26-11-2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 2-12-2024م على أن يكون الطريق البديل مزلقان فاو الطارف، لذا لزم التنبيه والتنويه للمواطنين.

أنشطة مبادرة بداية بقنا

وفي سياق منفصل تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية المراشدة  بمركز الوقف، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 2935 مواطنًا.

والتقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي القرية خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع  حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًّا.

وقال عمر: المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

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