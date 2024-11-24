جولة مفاجئة لمدير تعليم قنا على مدارس نجع حمادي

فاجأ مدير تعليم قنا وبرفقته محمد نصر الدين مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة مدارس حاجر جبل هو الابتدائية والشهيد عمر حسن احمد حسين الإعدادية واللغات الابتدائية بالالومنيوم واللغات الإعدادية التابعين لإدارة نجع حمادي التعليمية.

وشدد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على معاقبة الغياب المتكرر والمستمر بخصم درجات المواظبة والتقييم والاختبارات الشهرية، مع مطابقة الدرجات مع دفتر 5 سلوك ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات من أجل تحقيق التزام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس.

إدارة المراجعة الداخلية

جاء ذلك في إطار تفعيل المتابعة الميدانية وفقا للتوجيهات الوزارية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وتأكد من وجود معلم الحصة الأولى أمام كل فصل وانتظام تحرك التلاميذ إلى الفصول والالتزام بالزي المدرسي.

وفي سياق المرور على الفصول لمراجعة المستوى العلمي للطلاب والشكل المهندم واللائق للطلاب ونسبة الغياب من واقع سجلات المدرسة ودفاتر درجات المعلمين وإعلان قوائم الفصول والجدول.

ونبه على استكمال التقييمات الشهرية وتصحيحها من قبل المعلمين بشكل دوري وأداء الواجبات المنزلية ، كما وجه في مروره إلى تكثيف أعمال النظافة وتنفيذ أعمال التشجير بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومجالس الأمناء والأباء والمعلمين و تنفيذ عمليات الصيانة البسيطة العاجلة.

تسجيل الدرجات الفعلية للتقييمات

وأكد مدير تعليم قنا أن تسجيل الدرجات الفعلية للتقييمات بدقة ودون محاباة أو مجاملة يحقق التزام الطلاب بالمدارس ويزيد من فاعلية المدرسة في الاضطلاع بدورها الأساسي كمنارة علمية وتربوية معينة لولي الأمر والمؤسسات الدينية في تنشئة الأجيال القادمة لتحقيق رؤية المجتمع فيهم.

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