الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة مفاجئة لمدير تعليم قنا على مدارس نجع حمادي

مدير تعليم قنا،فيتو
مدير تعليم قنا،فيتو

 فاجأ مدير تعليم قنا وبرفقته محمد نصر الدين مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة مدارس حاجر جبل هو الابتدائية والشهيد عمر حسن احمد حسين الإعدادية واللغات الابتدائية بالالومنيوم واللغات الإعدادية التابعين لإدارة نجع حمادي التعليمية.

وشدد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على معاقبة الغياب المتكرر والمستمر بخصم درجات المواظبة والتقييم والاختبارات الشهرية، مع مطابقة  الدرجات مع دفتر 5 سلوك ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات من أجل تحقيق التزام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس.

إدارة المراجعة الداخلية

جاء ذلك في إطار تفعيل المتابعة الميدانية  وفقا للتوجيهات الوزارية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

 وتأكد من وجود  معلم الحصة الأولى أمام كل فصل وانتظام تحرك التلاميذ إلى الفصول والالتزام بالزي المدرسي.

وفي سياق المرور على الفصول لمراجعة المستوى العلمي للطلاب والشكل المهندم واللائق  للطلاب ونسبة الغياب من واقع سجلات المدرسة ودفاتر درجات المعلمين وإعلان قوائم الفصول والجدول.

ونبه  على استكمال التقييمات الشهرية وتصحيحها من قبل المعلمين بشكل دوري وأداء الواجبات المنزلية  ، كما وجه في مروره إلى تكثيف أعمال النظافة وتنفيذ أعمال التشجير بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومجالس الأمناء والأباء والمعلمين  و تنفيذ عمليات الصيانة البسيطة العاجلة.

تسجيل الدرجات الفعلية للتقييمات

وأكد مدير تعليم قنا أن تسجيل الدرجات الفعلية للتقييمات بدقة ودون محاباة أو مجاملة يحقق التزام الطلاب بالمدارس ويزيد من فاعلية المدرسة في الاضطلاع بدورها الأساسي كمنارة علمية وتربوية معينة لولي الأمر والمؤسسات الدينية في تنشئة الأجيال القادمة لتحقيق رؤية المجتمع فيهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة نجع حمادي التعليمية قنا نجع حمادي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

قرار قضائى جديد بشأن محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"

القبض على شاب بحوزته كمية من المخدرات في قنا

2935 مستفيدا من أنشطة مبادرة "بداية" بقرية المراشدة في قنا

تنفيذ 26 عملية قسطرة قلبية بمستشفى قنا العام

الأكثر قراءة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون والهيمنة على صدارة الدوري الإنجليزي (صور)

محمد صلاح يصل لهدفه الـ 300 خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

ضبط مزرعة لإنتاج مخدر "الماجيك مشروم" وترويجه عبر خلطه بالشيكولاتة (صور)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

رائد دولة التلاوة.. محطات في حياة الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية