خالد عباس: 50 ألف موظف يعملون من العاصمة الإدارية حاليًا

شارك المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في مؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية... روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، مؤكدًا أن التمويل مطلوب لجميع المنظومة العقارية سواء المستثمر أو المشتري.

ومن جانبه قال المهندس خالد عباس، إن مصر تواجه تحدي الزيادة السكانية التي تبلغ 2.5 مليون نسمة سنويًا ما يجعل الطلب على العقار مستمر وحقيقي، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية كانت حلما تحقق على أرض الواقع يدر على الدولة 20 مليار جنيه ضرائب، من إجمالي 57 مليار جنيه أرباح على مدار السنوات الست الماضية.

وأكد أن هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة تستوعب ما بين 3 إلى 4 آلاف طالب، ما يعني أن العاصمة أصبحت واقع ينبض بالحياة، لافتا إلى أن المرحة الثانية من المشروع تمتد على مساحة تقارب 40 ألف فدان، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية في أقرب وقت متاح.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعمل على ترسيخ التنمية المستدامة والتطور العمراني المتميز في العاصمة الإدارية وكافة مشروعاتها بالتنسيق مع كافة المطورين لأننا ندرك أهمية إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية حيث هو الأساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.

توطين الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى

ومن جانب آخر، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى فعاليات النسخة الـ3 للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصري، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وبمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًّا وإنتاجيًّا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك دعمًا كاملًا من الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء.

كما أكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتحرص الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.

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