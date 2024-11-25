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السيرة الذاتية للمستشار حماد مكرم عضو الهيئة الوطنية للإعلام

المستشار حماد مكرم
المستشار حماد مكرم

تقرر تعيين المستشار حماد مكرم توفيق محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، بالهيئة الوطنية للإعلام. 

والمستشار حماد مكرم  من مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا تخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة في عام ١٩٨٩بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم حصل على ماجستير في القانون العام والشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

 وجرى تعيينه في بداية السلم القضائي بمجلس الدولة في عام ١٩٨٣الي أن حصا على درجته الحالية نائب رئيس مجلس الدولة في عام ٢٠٠٢.

تدرج في وظائفه القضائية بمجلس الدولة

 وتدرج في وظائفه القضائية بمجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إلى أن عراس الدائرة الحادية عشر فحص الطعون والإدارية العليا، يشغل حاليا وكيل إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة.

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مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا العاملين في الهيئة الوطنية للاعلام المستشار حماد مكرم الهيئة الوطنية للاعلام

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