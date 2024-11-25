الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رزق والجعارة وثابت أبرز الوجوه.. التشكيل الكامل لـ "الوطنية للصحافة"

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 519  لسنة 2024، والخاص بـتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات.

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 179  لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة،  وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677  لسنة 2020 ، وبناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، تقرر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي، وعضوية كل من:

رزق والجعارة وثابت أبرز الوجوه.. التشكيل الكامل لـ "الوطنية للصحافة" 

- المستشار محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة.
- ياسر سمير صبحي - ممثلًا لوزارة المالية.
- علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- حمدى عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلًا للصحافة القومية.
- سامح سامي محروس رزق الله - ممثلا للصحافة القومية.
- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
- سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

ويعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677  لسنة 2020 المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة قانون الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة حمدي رزق سحر الجعارة

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة (صور)

لجان الهيئة الوطنية للصحافة تواصل اختبارات المؤقتين للأسبوع الثالث

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

الملف على مكتب مدبولي، المالية تنتهي من الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (فيديو)

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأثنين 25/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"سلم وارض وعيش حياتك"، علي جمعة للناس: "لا تطلب من الله تغيير حالتك"

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية