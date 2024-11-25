مديرية أمن الأقصر تعلن الفائزين بقرعة الحج 2025 (فيديو وصور)

شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر صباح اليوم الاثنين، فعاليات الإعلان عن الفائزين بقرعة الحج لعام 2025، لدى مديرية أمن الأقصر، وهم 129 فائزًا.

قرعة الحج مديرية أمن الأقصر



حضر فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر التابعة لوزارة الداخلية، اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، اللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، اللواء أحمد كامل عن قطاع التفتيش والرقابة بالأمن، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعددا من القيادات الأمنية.



وتخلل فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر لعام 2025، تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة اللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، ثم كلمة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، وأعقب ذلك الإعلان عن الفائزين عن طريق الحاسب الآلي للقرعة العلنية دون تدخل بشري، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة غمرت قلوب ووجوه حجاج بيت الله الحرام من أبناء الأقصر الفائزين.



وجرى الإعلان عن 129 فائزا من أصل 538 متقدمًا، إذ فاز بالتزكية 2 من كبار السن مقيمان دائر مركز شرطة الأقصر، وجاء 127 فائز برحلة الحج إلى الأراضي المقدسة كالتالي، عن دائرة بندر الأقصر 37 شخصًا، عن دائرة مركز شرطة الأقصر «البياضية» 20 شخصًا، عن دائرة أرمنت 12 شخصًا، عن دائرة القرنة 14 شخصًا، عن دائرة إسنا 35 شخصًا، وعن دائرة طيبة 9 أشخاص.

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