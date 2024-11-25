الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرية أمن الأقصر تعلن الفائزين بقرعة الحج 2025 (فيديو وصور)

قرعة حج مديرية أمن
قرعة حج مديرية أمن الأقصر

شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر صباح اليوم الاثنين، فعاليات الإعلان عن الفائزين بقرعة الحج لعام 2025، لدى مديرية أمن الأقصر، وهم 129 فائزًا.

قرعة الحج مديرية أمن الأقصر 


حضر فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر التابعة لوزارة الداخلية، اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، اللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، اللواء أحمد كامل عن قطاع التفتيش والرقابة بالأمن، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعددا من القيادات الأمنية.


وتخلل فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر لعام 2025، تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة اللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، ثم كلمة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، وأعقب ذلك الإعلان عن الفائزين عن طريق الحاسب الآلي للقرعة العلنية دون تدخل بشري، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة غمرت قلوب ووجوه حجاج بيت الله الحرام من أبناء الأقصر الفائزين.


وجرى الإعلان عن 129 فائزا من أصل 538 متقدمًا، إذ فاز بالتزكية 2 من كبار السن مقيمان دائر مركز شرطة الأقصر، وجاء 127 فائز برحلة الحج إلى الأراضي المقدسة كالتالي، عن دائرة بندر الأقصر 37 شخصًا، عن دائرة مركز شرطة الأقصر «البياضية» 20 شخصًا، عن دائرة أرمنت 12 شخصًا، عن دائرة القرنة 14 شخصًا، عن دائرة إسنا 35 شخصًا، وعن دائرة طيبة 9 أشخاص.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر قرعة الحج 2025 قرعة وزارة الداخلية للحج قرعة الأمن للحج مديرية أمن الأقصر

مواد متعلقة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

اليوم، الداخلية تجري قرعة الحج في الأقصر وأسيوط والفيوم والمنوفية

ضبط 4.600 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها في السوق السوداء في الأقصر

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية