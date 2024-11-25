السيرة الذاتية للمستشار عبدالسلام النجار عضو المجلس الأعلى للإعلام

تقرر تعيين المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، عضوا بالمجلس الأعلى للإعلام.

والمستشار النجار تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة ١٩٧٩ بتقدير عام جيد جدا، عين بالوظيفة القضائية بمجلس الدولة مندوب مساعد في يونيو ١٩٨١، وتدرج منها حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام ٢٠٠٢.

قاضيا بمحاكم القضاء الإداري بجميع تخصصات

عمل قاضيا بمحاكم القضاء الإداري بجميع تخصصات بمنازعات الأفراد والهيئات ودائرة الحقوق والحريات منذ عام ١٩٩٤ثم ريسا لدوائرها منذ عام ٢٠١٢ إبان أحداث الثورة، ثم شغل منصب رئيس الدائرة الخامسة ثم الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا.

ويشغل حاليا منصب رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، ثم انتخب رئيسا لنادى مجلس الدولة في مايو ٢٠٢٤، وسبق أن أعير قاضيا بوزارة العدل الكويتية في الفترة ما بين ٢٠٠٤ ٢٠١٠.

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