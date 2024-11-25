دوري المحترفين، المقاولون العرب يفوز على ديروط ويزاحم دجلة بالصدارة

دوري المحترفين، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، على نظيره ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة التاسعة ببطولة دوري المحترفين.

أحرز للمقاولون محمد بلح هدفين وتشارلز باساي هدف.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة العشرين في صدارة دوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولي بالتساوي مع وادي دجلة في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز .



وكان المقاولون بدأ لقاء ديروط بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود ولؤي وائل ومصطفى جمال ومحمد رضا وجوزيف أوشايا وإبراهيم القاضي وتشارلز باساي ومحمد عنتر وعبدالرحمن أكمل وعبدالرحمن سمانة ومحمد بلح .

وتواجد علي دكة البدلاء مصطفي صبحي وأحمد عطية ومحمد هاني تريكة ومحمود الحضري وحسين البدري ومحمود أيمن وجواكيم اوجيري واسلام مجدي وطارق أبوغنيمة .

شروط ونظام دوري المحترفين



وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.



ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".



ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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