الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون العرب يفوز على منتخب السويس ويتصدر دوري المحترفين

المقاولون العرب يفوز
المقاولون العرب يفوز على منتخب السويس بهدف أكمل

 فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، علي نظيره منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب السويس ضمن الجولة الثامنة ببطولة دوري المحترفين.

أحرز عبدالرحمن أكمل هدف المقاولون واللقاء في الدقيقة 90.


وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة السابعة عشر  في صدارة دوري المحترفين، في إطار مشواره نحو العودة لبطولة الدوري الممتاز  .


وكان المقاولون بدأ لقاء منتخب السويس بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود ولؤي وائل وحسن حسين ومحمد رضا وجوزيف أوشايا وإبراهيم القاضي وإسلام مجدي وحسين البدري وعبدالرحمن أكمل وعبدالرحمن سمانة وطارق أبوغنيمة.

وتواجد علي دكة البدلاء أمير عايد ومصطفي صبحي وأحمد داودا وأحمد عطية ومحمد هاني تريكة ومحمود الحضري ومحمد عنتر ومحمد بلح وجواكيم اوجيري وسليمان باباتوندي  .

شروط ونظام دوري المحترفين
 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".


ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المقاولون العرب منتخب السويس دوري المحترفين المقاولون الدوري الممتاز

مواد متعلقة

أبرزها المقاولون ومنتخب السويس، اليوم انطلاق مباريات الجولة الثامنة بدوري المحترفين

دوري المحترفين، تبديل ملعب مباراة المقاولون وأسوان في الدور الأول

الأكثر قراءة

تكسير أحجار الهرم يثير غضب النشطاء، و"الآثار" تكشف الحقيقة "فيديو"

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

منوعات

المزيد

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

المزيد
الجريدة الرسمية