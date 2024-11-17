المقاولون العرب يفوز على منتخب السويس ويتصدر دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، علي نظيره منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب السويس ضمن الجولة الثامنة ببطولة دوري المحترفين.

أحرز عبدالرحمن أكمل هدف المقاولون واللقاء في الدقيقة 90.



وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة السابعة عشر في صدارة دوري المحترفين، في إطار مشواره نحو العودة لبطولة الدوري الممتاز .



وكان المقاولون بدأ لقاء منتخب السويس بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود ولؤي وائل وحسن حسين ومحمد رضا وجوزيف أوشايا وإبراهيم القاضي وإسلام مجدي وحسين البدري وعبدالرحمن أكمل وعبدالرحمن سمانة وطارق أبوغنيمة.

وتواجد علي دكة البدلاء أمير عايد ومصطفي صبحي وأحمد داودا وأحمد عطية ومحمد هاني تريكة ومحمود الحضري ومحمد عنتر ومحمد بلح وجواكيم اوجيري وسليمان باباتوندي .

شروط ونظام دوري المحترفين



وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.



ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".



ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.