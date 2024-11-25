نائب محافظ البحيرة يشارك باحتفالية المنطقة الأزهرية بمكتبة مصر العامة بدمنهور

شهد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، احتفالية منطقة البحيرة الأزهرية بمناسبة مرور 17 عامًا على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

فعالية بحضور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية

حيث أقيمت الفعالية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور نخبة من القيادات والقامات الدينية والعلمية، من بينهم الدكتور منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، وفضيلة الشيخ أحمد أبو المجد، ممثل منطقة الوعظ، والدكتور محمد المغازي، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتور محمد عاشور، مدير فرع المنظمة بالبحيرة، بالإضافة إلى ممثلي الكنيسة القبطية، القس يوئيل صبحي والدكتور بشارة عبد المالك، وعدد كبير من الائمة وطلاب الازهر.

استعراض إصدارات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الموجهة للنشء

استهلت الفعاليات بجولة داخل مكتبة الطفل، حيث تم استعراض إصدارات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الموجهة للنشء، مثل مجلة "نور للأطفال"، والتى شرفت بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والفكر الوسطي، وكذلك تفقد قاعة تدريب تُعقد بها دورة تدريبية ليوم واحد تحت عنوان "الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم"، بمشاركة عدد من وعاظ الأزهر الشريف.

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