محافظ البحيرة تبحث استعدادات استقبال موسم الأمطار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستعدة بكامل إمكانياتها للتعامل مع الظروف المناخية، مشيرة الى أن المحافظة تعمل وفق خطة استباقية مُحكمة، تضمن الانتشار السريع للمعدات والفرق الميدانية في المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركات المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية لرفع تجمعات المياة بسرعة، مما يضمن انتظام الحركة المرورية وحماية المنشآت الحيوية.

تفعيل غرف عمليات فرعية في جميع المراكز

كما اشارت الدكتورة جاكلين عازر أن مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة يعمل على مدار الساعة، مع تفعيل غرف عمليات فرعية في جميع المراكز والمدن لضمان المتابعة اللحظية والتدخل الفوري، مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لدعم المواقع المتضررة مباشرة.

مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي

وشددت محافظ البحيرة على أهمية مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي لمواجهة كميات الأمطار المتزايدة، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعدات وأجهزة الشفط، وتجهيز فرق طوارئ إضافية للتدخل السريع عند الحاجة.

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