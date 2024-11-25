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مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع وإصابة 10 أشخاص
مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

 لقيت شابة مصرعها، وأصيب 9 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقوع حادث سير انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب

تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،  بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، تم الدفع ٨ سيارات إسعاف الي مكان الواقعة أمام كافور الجديد، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، إتجاه القاهرة وتبين مصرع سيدة في العقد الثالث من العمر، وإصابة ٩ آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

 

حرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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