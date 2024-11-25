أبطال وتر حساس يحتفلون بانتهاء تصوير المسلسل

احتفل أبطال مسلسل وتر حساس الذي يقوم ببطولته محمد علاء وصبا مبارك وإنجي المقدم بانتهاء تصوير العمل.

مسلسل وتر حساس

وشهد الاحتفال بانتهاء تصوير وتر حساس حالة من البهجة والسعادة وسط أبطال العمل.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من هيدي كرم ومحمد علاء و إنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي و لطيفة فهمي وتميم عبده ومحمد علي رزق، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

ودارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 21 حول ظهور علي “أحمد طارق” الزوج الأول لسلمى “صبا مبارك”، والذي يعود من أمريكا بعدما قضى فترة علاجه من الإدمان وتعافى منه، ويتم الكشف أنه قد تم عقد اتفاق بين علي وسلمى في الماضي بأنه سيختفي ويتم اعتباره ميتًا أمام الجميع، ووافق هو على كل بنود الاتفاق.

كما يتم الكشف عن أنه كان الصديق المقرب لرشيد “محمد علاء” وأنه عاد بسبب كاميليا “إنجي المقدم” التي تساعده في الخفاء على تدمير سلمى، فيطالب بالعيادة التي تديرها سلمى ويطالب بحضانة ابنته غالية.

وشهدت الحلقة ذهاب كاميليا إلى سلمي في العيادة لتخبرها أنها عادت هي ورشيد إلى بعضهما البعض، وهناك تواجهان بعضهما البعض عما حدث في الماضي، وتطلب سلمى من كاميليا أن تقوم بتبرأتها أمام الجميع، وتوافق كاميليا في مقابل أن تقوم سلمي بالانفصال عن رشيد.

وخلال الحلقة يذهب رشيد إلى علي وهناك يوبخه الأخير ويتهمه أنه كان ينظر لزوجته في الماضي نظرة غير أمينة، ويخبره أنه سيأخد كل ما سبق وأخذوه منه من قبل، بينما تذهب سلمى إلى والدتها وتطلب منها العودة إلى المنزل، وتقنع ليلى بالعودة إلى زوجها مازن.

وتطلب كاميليا من رشيد أن يأتي ويتناول العشاء معها هي والأبناء وطلبت منه أن يبيت معهم ولكنه يرفض لأنه وعد سلمى بأنه سيعود إليها للبقاء معها ليلًا، وبينما كانوا يتناولون العشاء يخبر رشيد ابنه أنه سيحاول البقاء لترد عليه ابنته أنهم لا يريدونه وأن يذهب ليبيت عند سلمى لتسيطر الصدمة على رشيد من معرفة ابنته بأمر زواجه من سلمى.

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