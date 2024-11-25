مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد: أتمنى أن يؤدي الفائزون بالقرعة فريضة الحج بيسر (فيديو وصور)

قال اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، خلال إجراء قرعة مديرية أمن الأقصر للحج: إن أكبر أمنية يتمناها المسلم منذ ولادته حتي وفاته هي أن يُبشر بزيارة بيت الله الحرام، إذ تقوم وزارة الداخلية اليوم بإعلان الفائزين عن قرعة الحج لعام 2025، بواسطه الحاسب الآلي تزامنا مع التطورات التكنولوجية المتقدمة.

قرعة حج مديرية أمن الأقصر

وأكد مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد أن نتيجة الحج هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد حج بدون إرادة الله، مقدما التهنئة لكل الفائزين.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي الجميع فريضة الحج بكل يسر وسهولة، كما وجه الشكر إلى مديرية أمن الأقصر على تنظيم هذه القرعة العادلة التي تتيح الفرصة لجميع المواطنين لتحقيق حلم زيارة الأرضي المقدسة.

كانت قاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، قد شهدت فعاليات الإعلان عن الفائزين بقرعة الحج لموسم 2025، وهم 129 فائزا، فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م لدى مديرية أمن الأقصر.

حضر فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر التابعة لوزارة الداخلية والمقامة تحت إشراف اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، كل من: الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء شريف راضي مساعد مدير الأمن للشئون المالية والادارية، واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بالمديرية، واللواء أحمد كامل عن قطاع التفتيش والرقابة بالمديرية، والعميد محمود الشريف من الأمن العام، والعميد خالد الصعيدي مفتش الادارة العامة للشئون الإدارية، والمقدم عبدالحميد حامد من الأمن الوطني، وعدد من القيادات الأمنية.

وتضمنت فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر لعام 2025، الإعلان عن الفائزين عن طريق الحاسب الآلي للقرعة العلنية دون تدخل بشري، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة غمرت قلوب ووجوه حجاج بيت الله الحرام من أبناء الأقصر الفائزين.

129 فائزا من أصل 538 متقدما

وجرى الإعلان عن 129 فائزا من أصل 538 متقدما، إذ فاز بالتزكية 2 من كبار السن مقيمان دائرة مركز شرطة الأقصر، وجاء 127 فائز برحلة الحج إلى الأراضي المقدسة كالتالي، عن دائرة بندر الأقصر 37 شخصا، عن دائرة مركز شرطة الأقصر "البياضية" 20 شخصا، عن دائرة أرمنت 12 شخصا، عن دائرة القرنة 14 شخصا، عن دائرة إسنا 35 شخصا، وعن دائرة طيبة 9 أشخاص.

يذكر أن وزارة الداخلية قد حددت الشروط العامة فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية، حيث لا يقل السن عن 25 عامًا «رجال - سيدات» بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن 18 عاما بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكل من كبير السن (70 عامًا) فأكثر أو ذوي الهمم، ولا يقل السن عن 12 عامًا للمرافق غير الوجوبي وفي حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها، ويعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

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