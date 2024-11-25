البترول تنظم ورش عمل إنتاجية بحقول العامة وخالدة ورشيد

استعرضت الهيئة المصرية العامة للبترول خلال المؤتمر العاشر لمؤسسة إيجبت أويل أند جاز أهم نتائج ورش العمل التي نظمتها للشركات الإنتاجية مؤخرًا، وعُقدت على التوالي بحقول العامة للبترول بالصحراء الشرقية وحقول خالدة السلام بالصحراء الغربية وحقول رشيد للبترول بمنطقة الدلتا والبحر المتوسط.

وقام المهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإنتاج بتقديم عرض تقديمي عن أهم ما تناولته ورش العمل الثلاث وماقدمه المشاركون فيها من أفكار وتجارب هامة تسهم في جهود تحسين الإنتاجية.



وأضاف إدريس أن الورش شهدت عرض ممثلى الشركات بالحقول لجهود فرق العمليات بشكل تقنى واقتصادى، تحقيقًا لأهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم التواصل بين الشركات على مستوى حقول الشركة الواحدة فى كل التخصصات وخارجها مع حقول الشركات الشقيقة مما يحقق تواصلًا وتوعية وتبادلًا واكتسابًا للخبرات وفهمًا أكبر للعملية الإنتاجية والإدارة الآمنة والواعية للعمليات والخزانات.

ورشة عمل حقول العامة للبترول

عرضت فرق عمل الشركة العامة للبترول وشركات جابكو وبتروبكر وبترونفرتيتى والأمل للبترول وأوسوكو وجمسة وبتروجلف وعش الملاحة لتجربة كل فريق في توظيف الوسائل والتكنولوجيات المختلفة في الحقول والآبار الإنتاجية والتي ساهمت في رفع الكفاءة والتغلب على التحديات الفنية ومن ثم دعم معدلات الإنتاج

كما أدار الجيولوجى محمد محى نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات والاستكشاف نقاشًا مفتوحًا، من خلال عرض صورة توضح شكل الطبقات الحاملة للزيت ووجود بعضها على سطح الأرض يتم دراستها ورؤيتها بالعين وتوضيح أهمية معاينة هذه الطبقات لفهم ألية ترسيب البترول وآلية هجرته من مكانه الأولى ومكان تواجده النهائى، والتعامل مع كل طبقة إنتاجياُ.

ورشة عمل الصحراء الغربية

عرضت شركة خالدة للبترول أول مركز تحكم بمصر والخاص بمتابعة عمليات الحفر بشكل لحظى من خلال غرفة رئيسية بمقر الشركة مجهزة بعدة شاشات لمتابعة أعمال الحفر بشكل لحظى على مدار الساعة ووجود المختصين بشكل دائم لاتخاذ القرار اللازم وتقديم الدعم للعاملين على أجهزة الحفر.

وعرضت شركات عجيبة وبدرالدين وبترفرح وبتروسنان وبتروشهد والحمرا أويل ومارينا وبرج العرب وويبكو ونوربيتكو والواحة عدة تجارب لتحسين الإنتاج وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التكاليف.

ورشة عمل رشيد والبرلس

واستعرضت ورشة العمل بحقول رشيد للبترول ماتقدمه شركات الإنتاج بمنطقة الدلتا والبحر المتوسط من جهود لمواجهة التحديات واستخدام التقنيات المبتكرة للحفاظ على الإنتاج وزيادة الكفاءة، وقدرتها على تحقيق معدلات قياسية للتشغيل الآمن وضمت شركات رشيد للبترول والبرلس للغاز والفرعونية للبترول وبتروبل وأبوقير والوسطاني.

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