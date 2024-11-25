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أخبار مصر

عبد الكريم: ندعم التعاون مع الشركات العالمية المزودة لخدمات صناعة البترول

صلاح عبدالكريم خلال
صلاح عبدالكريم خلال المؤتمر،فيتو

شارك المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في جلسة ( زيادة التميز في خدمات الصناعة: تمكين مزودي خدمات البترول والغاز)  ضمن المؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas بمشاركة المهندس شريف بيومي رئيس شركة شلمبرجير العالمية في مصر وشرق المتوسط والمهندس أحمد عزام  مدير شركة بيكر هيوز العالمية في مصر والمهندس أسامة الشنوفي مدير مبيعات شمال شرق افريقيا بشركة ويذرفورد العالمية والمهندس اسماعيل الخولي رئيس شركة نسر ايجبت.

وأكد المهندس صلاح عبدالكريم حرص هيئة البترول على دعم التعاون والتكامل مع الشركات العالمية المزودة للخدمات والحلول لصناعة البترول والغاز والتي من شأنها دعم أمن إمدادات الطاقة واستدامتها في الوقت الحالي للأجيال القادمة، بالإضافة إلي إتاحة التكنولوجيا الحديثة التي تخدم الصناعة .


وأضاف أننا نسعي وندعم تعاون أكثر فعالية مع الشركات العالمية واستثمار اكبر في التطوير يحقق  كفاءة العمليات.

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