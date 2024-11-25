عن توسعات مصفاة تكرير ميدور، إنبي تفوز بجائزة التميز بالطاقة على مستوى الشرق الأوسط

حصلت شركة انبي على جائزة التميز في الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط “Highly Commended Energy Project of the Year” من مؤسسة Middle East Economic Digest (MEED)، خلال فاعليات الحفل السنوي “MEED Projects Awards 2024” الذي اقيم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن أعمال الشركة في تنفيذ مشروع "توسعات مصفاة تكرير ميدور" لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية ورفع الطاقة التشغيلية للمصفاة بنسبة 60%.

وتمنح المؤسسة تلك الجائزة لأفضل المشروعات في قطاع الطاقة والتي ترتكز على الابتكار والاستدامة والتأثير الايجابي على المجتمع.

وجاء ترشيح إنبي لجائزة التميز لهذا العام بعد حصول الشركة على جائزة أفضل مشروع في مجال الطاقة على مستوى جمهورية مصر العربية هذا العام وللعام الثالث علي التوالي بعد منافسة قوية مع كبرى الشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط.

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