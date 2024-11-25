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أخبار مصر

بدوي: حماية البيئة جزء أصيل من منظومة العمل البترولي

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو
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 ألقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كلمة خاصة عن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمؤسسة إيجبت أويل أند جاز، حيث أكد أن ثقافة الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تعد جزءً أصيلا من منظومة عمل قطاع البترول المصرى، وأن العمل جار حاليًا على تأصيلها فى كافة أوجه العمل البترولى،  مشيرًا إلى أنه حرص على تكليف وكيل أول للوزارة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بهدف التأكيد على أهمية وأولوية سلامة العاملين فى مواقع العمل البترولى المختلفة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

 

قطاع البترول يمتلك بيئة عمل واستثمار أمنه 

 وأضاف بدوى أن هذه الثقافة تعد أهمية قصوى لجذب الاستثمارات حيث تبث رسالة تأكيد أن قطاع البترول المصرى يمتلك بيئة عمل واستثمار آمنة، موجهًا الشكر لمجهودات موظفى إدارات السلامة فى مختلف شركات القطاع على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة فى تعميق ثقافة السلامة بين العاملين، وأكد على دعمه الكامل لهم فى التدخل السريع لوقف أى ممارسات قد تسبب الضرر لسلامة العاملين والبيئة.

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