"هن قادرات"، دورة تدريبية لمركز النيل للإعلام بالوادى الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت رئاسة وإشراف دكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، دورة تدريبية بعنوان " هن قادرات ".

وقالت دعاء سعد مدير عام مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الدورة التدريبية جاءت ضمن برامج وأنشطة قطاع الإعلام الداخلى التى تستهدف التوعية بالمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وأوضحت «دعاء»، أن الدورة التدريبية تحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان كما أشارت، إلي أن الدورة التدريبية مستمرة لمدة ثلاثة أشهر تستهدف تدريب 60 فتاة بالمدارس الفنية والتجارية والثانوية العامة على مبادئ فنيات الكهرباء والسباكة وصيانة الاجهزة الكهربائية بالمنزل، وأيضا مبادئ قيادة السيارة حيث جاء ذلك بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم.

ولفتت دعاء سعد مدير المركز، إلي أن التدريب يتم بمقر مدرسة الخارجة الصناعية العسكرية نظرا لتعدد التخصصات والمعامل والاقسام بها واستهدفت المرحلة الثانية من البرنامج عدد 20 فتاه من مدرسة الخارجه الثانوية التجارية بنات مشيرة الى انه تم تدريب عدد 20 فتاه من مدرسة الخارجه الفنية بنات فى الشهر الماضى وقام بعملية التدريب فى اليوم الاول المهندس عمرو سمير مدير إدارة المدرسة ومحمد يوسف وكيل المدرسة ورئيس قسم السيارات.

ومن جانبه أوضح جريس شنودة عبد الشهيد الاعلامى بمركز النيل للاعلام، أن فعاليات اليوم الأول دارت حول التعريف بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى سبل التعامل مع اجهزة التبريد والتكييف واليات توفير الطاقة والتعرف على الات الخراطه واليات عملها .



اعد اللقاء واداره جريس شنودة عبد الشهيد الاعلامى بمركز النيل للاعلام، بمشاركة وإشراف دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد.

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